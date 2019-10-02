Качество образования в школах Тверской области проверят по стандартам PISA
Школы Тверской области вместе со школами других регионов страны примут участие в исследовании качества образования по стандартам PISA, сообщает региональное Минобразования. PISA - крупнейшей международной программе по оценке учебных достижений (Programme for International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Исследование стартует этой осенью и продлится до 2024 года. В первую волну, стартующую в октябре-ноябре 2019 года, школы Тверской области не попадут. Итоги исследования в пилотных 14 регионах будут подведены в конце 2019 – начале 2020 года. Вероятно после этого станет известно, когда в программе PISA примет участие Тверская область.
- Проведение исследований по стандартам PISA позволит регионам и школам оценить себя по международной шкале. Выборка школ в каждом из регионов будет репрезентативной, ее проведут эксперты ОЭСР, - рассказал замдиректора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко. - Для сбора контекстных данных будут проведены социологические опросы, чтобы выявить вовлечённость граждан в образование и удовлетворенность от образования всех целевых групп – обучающихся, родителей, учителей. На базе этих данных можно будет разрабатывать рекомендации, которые позволят повысить качество образования.
ИСТОЧНИК KP.RU