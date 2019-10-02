Двое молодых людей и несовершеннолетняя девушка незаконно проникли в чужую квартиру в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-02T17:02:53+03:00

Следователи проводят проверку по факту незаконного проникновения в квартиру жительницы Тверской области Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей региона 1998, 2000 и 2002 годов рождения.

Молодые люди, среди которых несовершеннолетняя девушка, подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, вечером 31 августа, злоумышленники, находясь в деревне Крест Торопецкого района, повредили замок на входной двери и незаконно проникли в квартиру женщины.

- По уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU