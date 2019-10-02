2019-10-02T16:35:55+03:00
Происшествия

Житель Твери лишился оставленного в подъезде велосипеда

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери лишился велосипедаЖитель Твери лишился велосипедаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением в полицию обратился 33-летний житель Твери. Мужчина рассказал правоохранителям, что ночью из подъезда его дома, расположенного на Волоколамском проспекте неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед.

В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что предполагаемый преступник повредил защитный трос. Со слов заявителя было составлено описание пропавшего имущества. Полицейские обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний житель Твери. Фигурант задержан. Похищенный велосипед он успел продать, а вырученные деньги потратить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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