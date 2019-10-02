Житель Твери лишился оставленного в подъезде велосипеда
С заявлением в полицию обратился 33-летний житель Твери. Мужчина рассказал правоохранителям, что ночью из подъезда его дома, расположенного на Волоколамском проспекте неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед.
В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что предполагаемый преступник повредил защитный трос. Со слов заявителя было составлено описание пропавшего имущества. Полицейские обследовали места возможного сбыта краденого, отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний житель Твери. Фигурант задержан. Похищенный велосипед он успел продать, а вырученные деньги потратить.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU