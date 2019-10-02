Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-02T14:21:09+03:00

За кражу денег с банковской карты мужчина получил условный срок Фото: Валерий РОМАНОВ

Мужчина обналичил чужую карту на 10 тысяч рублей

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Перед судом предстал 52-летний житель Лесного района Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении кражи денежных средств с банковского счета.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле здания отделения банка, расположенного в с.Лесное, обналичил ранее украденную банковскую карту. Ущерб потерпевшего составил 10 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU