2019-10-02T14:21:09+03:00
Происшествия

Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты

Мужчина обналичил чужую карту на 10 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За кражу денег с банковской карты мужчина получил условный срокЗа кражу денег с банковской карты мужчина получил условный срокФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Перед судом предстал 52-летний житель Лесного района Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении кражи денежных средств с банковского счета.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле здания отделения банка, расположенного в с.Лесное, обналичил ранее украденную банковскую карту. Ущерб потерпевшего составил 10 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
В Тверской области учредили награду для архитекторов
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области
Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах