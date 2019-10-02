Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Перед судом предстал 52-летний житель Лесного района Тверской области. Мужчину обвиняют в совершении кражи денежных средств с банковского счета.
Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле здания отделения банка, расположенного в с.Лесное, обналичил ранее украденную банковскую карту. Ущерб потерпевшего составил 10 тысяч рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU