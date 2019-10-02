Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-02T14:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

О краже в дежурную часть Зубцовского отделения полиции межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" сообщила администратор одного из кафе, расположенного в городе Зубцов. Женщина рассказала, что, придя утром на работу, что одно из окон разбито, а из торгового зала пропали товарно-материальные ценности.

После осмотра места происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 27-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело. По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU