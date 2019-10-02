ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-02T11:45:09+03:00

Три иномарки столкнулись на одном из перекрестков в Старице Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 1 октября, на ул. Станционная в районе дома № 78а, в Старице, Тверской области.

29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", не выдержала дистанцию до впереди едущего транспортного средства и, во избежание столкновения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой "Ниссан Кашкай" под управлением 42-летней женщины. После чего "Шевроле Ланос" столкнулась с автомобилем "Киа Рио", который ехал в попутном направлении под управлением 65-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя и 63-летний мужчина-пассажир "Ниссана" получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU