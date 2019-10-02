2019-10-02T11:45:09+03:00
Происшествия

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области

На перекрестке столкнулись три иномарки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Три иномарки столкнулись на одном из перекрестков в Старице Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиТри иномарки столкнулись на одном из перекрестков в Старице Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла днем, 1 октября, на ул. Станционная в районе дома № 78а, в Старице, Тверской области.

29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", не выдержала дистанцию до впереди едущего транспортного средства и, во избежание столкновения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой "Ниссан Кашкай" под управлением 42-летней женщины. После чего "Шевроле Ланос" столкнулась с автомобилем "Киа Рио", который ехал в попутном направлении под управлением 65-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП оба водителя и 63-летний мужчина-пассажир "Ниссана" получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
В Тверской области учредили награду для архитекторов
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах