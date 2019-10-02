2019-10-02T11:30:40+03:00
Общество

Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы

Ее местонахождения было неизвестно больше недели
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшую жительницу Ржева Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"Сотрудники Росгвардии разыскали пропавшую жительницу Ржева Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"
Изменить размер текста:

36-летняя жительница Ржева ушла из дома 20 сентября, до настоящего времени о ней было ничего не известно. В правоохранительные органы обратились родственники женщины.

Ориентировка с приметами пропавшей была направлена всем патрульным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. Пропавшую искали и волонтеры.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Евгения Крисюк и сержанта полиции Алексея Седова совместно с сотрудниками полиции установили место нахождения разыскиваемой.

- В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, преступлений и противоправных действий в отношении женщины не совершалось, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
В Тверской области учредили награду для архитекторов
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах