Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
36-летняя жительница Ржева ушла из дома 20 сентября, до настоящего времени о ней было ничего не известно. В правоохранительные органы обратились родственники женщины.
Ориентировка с приметами пропавшей была направлена всем патрульным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. Пропавшую искали и волонтеры.
Наряд группы задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Евгения Крисюк и сержанта полиции Алексея Седова совместно с сотрудниками полиции установили место нахождения разыскиваемой.
- В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, преступлений и противоправных действий в отношении женщины не совершалось, - сообщили в Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU