Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-02T11:30:40+03:00

Ее местонахождения было неизвестно больше недели

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36-летняя жительница Ржева ушла из дома 20 сентября, до настоящего времени о ней было ничего не известно. В правоохранительные органы обратились родственники женщины.

Ориентировка с приметами пропавшей была направлена всем патрульным нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. Пропавшую искали и волонтеры.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны в составе сержанта полиции Евгения Крисюк и сержанта полиции Алексея Седова совместно с сотрудниками полиции установили место нахождения разыскиваемой.

- В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает, преступлений и противоправных действий в отношении женщины не совершалось, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU