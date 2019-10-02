В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-02T10:52:38+03:00

В Твери сбили мотоциклиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась вечером, 1 октября, на улице Двор Пролетарки, в районе д. 178 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 48-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104120", на нерегулируемом перекрестке выехал со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "BMW K1200LT". Мотоциклист ехал прямо по главной дороге.

Водитель мотоцикла бригадой осмотрен медиками на месте ДТП, от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU