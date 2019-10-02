2019-10-02T10:52:38+03:00
Происшествия

В Твери водитель на легковушке сбил мотоциклиста

ДТП произошло во Дворе Пролетарки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери сбили мотоциклиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ Твери сбили мотоциклиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария случилась вечером, 1 октября, на улице Двор Пролетарки, в районе д. 178 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 48-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104120", на нерегулируемом перекрестке выехал со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "BMW K1200LT". Мотоциклист ехал прямо по главной дороге.

Водитель мотоцикла бригадой осмотрен медиками на месте ДТП, от госпитализации отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области получил условный срок за кражу денег с банковской карты
Безработный мужчина разбил окно и обокрал кафе в Тверской области
В Тверской области учредили награду для архитекторов
Батареи в домах жителей Московского района Твери продолжают оставаться холодными
ДТП с тремя пострадавшими произошло в Старицком районе Тверской области
Женщину, пропавшую в Тверской области, нашли росгвардейцы
Спортсмен из Тверской области выступит в составе сборной России на Кубке Мира по шорт-треку
В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
В Московском районе Твери загорелась сауна
50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах