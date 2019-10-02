В Московском районе Твери загорелась сауна
Один человек погиб
Пожарные тушили сауну в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Утром, 2 октября, в Московском районе Твери наблюдалось сильное задымление. Запах дыма распространился до самой набережной Волги.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области сообщили, что пожар произошел в сауне, расположенной на улице Тамары Ильиной 1/17. Один человек погиб. В 7:54 пожар был локализован. В 8:11 утра ликвидирован полностью.
На месте ЧП работают подразделения МЧС.
Подробности и причина пожара уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU