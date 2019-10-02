2019-10-02T11:07:07+03:00
Общество

В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей

Права работников восстановили после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
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Работодатель задолжал сотрудникам около 6 млн рублей по заработной платеРаботодатель задолжал сотрудникам около 6 млн рублей по заработной платеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Соблюдение законодательства об оплате труда граждан проверила прокуратура Весьегонского района Тверской области.

Установлено, перед работниками предприятия ООО "Лагуна" имеется долг по заработной плате в размере свыше 5 млн. 900 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд 24 иска в отношении работодателя о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены. Долг погашен в полном объеме. Права работников восстановлены.

В отношении должностного и юридического лица предприятия прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы в размере 10 и 30 тыс. рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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