В Тверской области предприниматель задолжал работникам почти шесть миллионов рублей
Соблюдение законодательства об оплате труда граждан проверила прокуратура Весьегонского района Тверской области.
Установлено, перед работниками предприятия ООО "Лагуна" имеется долг по заработной плате в размере свыше 5 млн. 900 тыс. рублей.
Прокуратура направила в суд 24 иска в отношении работодателя о взыскании задолженности, которые рассмотрены и удовлетворены. Долг погашен в полном объеме. Права работников восстановлены.
В отношении должностного и юридического лица предприятия прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы в размере 10 и 30 тыс. рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU