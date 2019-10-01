50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди

1 Окт. 23:50 2019-10-02T00:00:23+03:00

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1 октября в Международный день музыки Тверская областная академическая филармония открыла 50-ый фестиваль "Музыкальная осень Твери".

За час до концерта журналисты могли задать вопросы директору Татьяне Сальниковой, художественному руководителю, дирижеру Андрею Кружкову, а также участникам концерта. Один из них коснулся выбора произведения, открывающего фестиваль.

- Почему "Реквием" Верди? Во-первых, это концертное сочинение, и звучит оно на концертной эстраде, а не в церквях. Во-вторых, сегодня хотелось бы вспомнить всех тех музыкантов, что стояли у истоков фестиваля. Это действительно замечательные музыканты – Святослав Рихтер, Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Давид Ойстрах и другие, кого с нами нет, но память о них и их искусстве находится в наших сердцах. Сегодняшнее исполнение «Реквиема» мы в первую очередь посвящаем всем тем, кого нет рядом с нами, но чье искусство живет в нас, их последователях. Люди, которые придут на концерт, наверное, смогут тоже это почувствовать, - отметил Андрей Кружков.

Стоит отметить, что в связи с сильной занятостью участников концерта, в том числе из Москвы и Конаково, количество общих репетиций было минимальным. Несмотря на это сводный хор (а это около 120 человек - Ред.) прозвучал так, что артистов долго не отпускали со сцены аплодисментами.

Фестиваль "Музыкальная осень в Твери" только начался. Следите за афишей и новостями. И, конечно, не пропустите знаменательное событие!

Подробнее - в ближайшей статье.

Цветы в финалеФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU