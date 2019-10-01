2019-10-02T00:00:23+03:00
Звезды

50-ый фестиваль "Музыкальная осень в Твери" открыли "Реквиемом" Джузеппе Верди

В зале филармонии был аншлаг
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
50-ый фестиваль открылся в международный день музыки50-ый фестиваль открылся в международный день музыкиФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

1 октября в Международный день музыки Тверская областная академическая филармония открыла 50-ый фестиваль "Музыкальная осень Твери".

За час до концерта журналисты могли задать вопросы директору Татьяне Сальниковой, художественному руководителю, дирижеру Андрею Кружкову, а также участникам концерта. Один из них коснулся выбора произведения, открывающего фестиваль.

- Почему "Реквием" Верди? Во-первых, это концертное сочинение, и звучит оно на концертной эстраде, а не в церквях. Во-вторых, сегодня хотелось бы вспомнить всех тех музыкантов, что стояли у истоков фестиваля. Это действительно замечательные музыканты – Святослав Рихтер, Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Давид Ойстрах и другие, кого с нами нет, но память о них и их искусстве находится в наших сердцах. Сегодняшнее исполнение «Реквиема» мы в первую очередь посвящаем всем тем, кого нет рядом с нами, но чье искусство живет в нас, их последователях. Люди, которые придут на концерт, наверное, смогут тоже это почувствовать, - отметил Андрей Кружков.

Стоит отметить, что в связи с сильной занятостью участников концерта, в том числе из Москвы и Конаково, количество общих репетиций было минимальным. Несмотря на это сводный хор (а это около 120 человек - Ред.) прозвучал так, что артистов долго не отпускали со сцены аплодисментами.

Фестиваль "Музыкальная осень в Твери" только начался. Следите за афишей и новостями. И, конечно, не пропустите знаменательное событие!

Подробнее - в ближайшей статье.

Цветы в финале Фото: Ирина ТАРАСОВА

Цветы в финалеФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 октября новорожденные в Тверской области стали получать подарки
Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области
В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах
За восемь месяцев 2019 года в Тверской области построено 3836 квартир
В Тверской области более 230 тысяч человек привиты от гриппа
Бывший осужденный обокрал гараж жителя Тверской области
В Тверской области легковушка протаранила припаркованную фуру
В Тверской области автоледи сбила велосипедистку
Пенсионерку из Тверской области обокрал мужчина, которому она сдавала комнату
Тверское "Динамо" уступило "Ижстали" в гостевом матче
Житель Тверской области пытался сбыть наркотические растения, сорванные вдоль дороги
В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил мать
Воспитанников детского сада в Тверской области кормили некачественной гречкой
Тверские госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП на Советской
Пациентов с коронарной патологией эвакуировали в Тверь на вертолете
В правительстве Тверской области рассказали, какая судьба ждет Морозовские казармы
9000 км и 45 городов: 78-летняя Юлия Михайлюк вернулась в Тверь из велопутешествия по России
Зараженные щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом
В Тверской области водитель на "Волге" сбил женщину с ребенком
Опубликован график выезда мобильных бригад врачей в районы Тверской области в октябре
Легкоатлетка из Твери Дарья Клишина будет выступать на Чемпионате мира 2019 под нейтральным флагом
Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"