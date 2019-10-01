Приём граждан проведут члены общественного совета при Минздраве Тверской области

СЕГОДНЯ 21:16 2019-10-01T21:16:10+03:00

Приглашаются все, желающие задать вопросы о региональном здравоохранении

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На будущей неделе в среду, 9 октября, общественный Совет при Министерстве здравоохранения Тверской области проведет приём граждан по вопросам здравоохранения в регионе. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Всех желающих примут:

– Член общественной палаты Тверской области и общественного совета при Минздраве региона Игорь Вячеславович Алышев;

– и председатель Тверской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Вячеслав Анатольевич Грек;

Приём пройдёт на первом этаже здания Законодательного Собрания Тверской области (г. Тверь, ул. Советская, д. 33, каб. 111) с 15:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU