В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус

СЕГОДНЯ 20:25 2019-10-01T20:25:57+03:00

В Тверской области овцы и козы заболели оспой Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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В сентябре 2019 года в трех деревнях Тверской области среди овец и коз были выявлены случаи заражения оспой. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В населенных пунктах Попцово Бежецкого района, Любятино Максатихинского района, Ильинское Кашинского городского округа и угрожаемых зонах введен карантин, разработаны планы мероприятий по ликвидации оспы овец и коз, установлены контрольно-пропускные посты.

Согласно правилам регионализации, Тверскому региону присвоен статус – "неблагополучный с вакцинацией".

Россельхознадзор предупреждает, что при сокрытии случаев падежа животных или несвоевременном извещении надзорных органов о наличии у животных симптомов заболевания, собственников ждет штраф до 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU