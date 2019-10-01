В трех деревнях Тверской области овцы и козы подхватили опасный вирус
В сентябре 2019 года в трех деревнях Тверской области среди овец и коз были выявлены случаи заражения оспой. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
В населенных пунктах Попцово Бежецкого района, Любятино Максатихинского района, Ильинское Кашинского городского округа и угрожаемых зонах введен карантин, разработаны планы мероприятий по ликвидации оспы овец и коз, установлены контрольно-пропускные посты.
Согласно правилам регионализации, Тверскому региону присвоен статус – "неблагополучный с вакцинацией".
Россельхознадзор предупреждает, что при сокрытии случаев падежа животных или несвоевременном извещении надзорных органов о наличии у животных симптомов заболевания, собственников ждет штраф до 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU