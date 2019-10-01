2019-10-01T18:06:01+03:00
Общество

"Хищные дороги": в Тверской области молодёжь учат безопасной езде на электросамокатах и моноколёсах

Школьников и студентов знакомят с правилами дорожного движения в рамках образовательного проекта
Виктория ТУШКОВА
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Самокат - тоже транспортное средство!Самокат - тоже транспортное средство!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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26 сентября в Бежецке стартовал цикл образовательных мероприятий проекта «Хищные дороги», сообщает Министерство образования Тверской области.

Образовательный проект «Хищные дороги» реализуется Тверским региональным отделением «Ассоциации юристов России» при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования Тверской области, региональной Госавтоинспекции и Тверского государственного университета.

Юристы и волонтёры проекта провели встречу с бежецкими старшеклассниками и студентами. Молодёжи рассказали об основных правилах поведения на дороге и в случае аварийной ситуации для пешеходов, велосипедистов и начинающих водителей. Лекторы не обошли вниманием такие модные транспортные средства, как гироскутеры, сигвеи, моноколёса и электросамокаты.

- Современные интерактивные методы тестирования и обучения позволили сформировать в аудитории интерес к теме обеспечения безопасности дорожного движения. Ребята задавали необычные вопросы, ответы на которые получили не только от юристов и волонтёров, но и от представителей Управления ГИБДД по Тверской области, - сообщает региональное Министерство образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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