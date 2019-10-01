За восемь месяцев 2019 года в Тверской области построено 3836 квартир

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-01T17:48:48+03:00

А в августе 2019 года в регионе построили 276 квартир. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В своём отчёте о социально-экономическом положении Тверской области за восемь месяцев 2018 года статистическое ведомство обнародовало данные по строительству.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство", в августе 2019 года составил 1944,1 млн рублей, говорится в отчёте. Это на 74% больше, чем в августе 2018 года. С января по август текущего года объём работ в строительстве составил 14016,7 млн рублей, что на 9% больше, чем за соответствующий период 2018-го.

Что касается жилищного строительства, то в августе 2019 года за счёт всех источников финансирования построено 276 квартир. А с января по август 2019 года – 3836 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU