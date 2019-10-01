В Тверской области более 230 тысяч человек привиты от гриппа

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-01T17:00:55+03:00

Сделать прививку от гриппа можно до конца ноября Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

Эпидемии по заболеваемости в регионе нет

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает контролировать ситуацию по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в области по указанным инфекционным заболеваниям находится на неэпидемическом уровне.

По состоянию на 30 сентября прививки от гриппа сделали более 230 тысяч человек. Это 41,7% от запланированного количества.

Вакцинировано более 55 тысяч детей, что составляет 43% от плана.

Прививочная кампания против гриппа продлится до конца ноября. Сделать прививку может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU