2019-10-01T16:46:09+03:00
Происшествия

Бывший осужденный обокрал гараж жителя Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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За кражу мужчина может снова отправиться в тюрьмуЗа кражу мужчина может снова отправиться в тюрьмуФото: Мария ЛЕНЦ
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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району обратился 27-летний житель Лихославля. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал замок, проник в его гараж, расположенный рядом с домом, и похитил хранившееся в нем имущество. Ущерб заявитель оценил в 20 000 рублей.

Стражи правопорядка осмотрели место происшествия, эксперты изъяли следы и улики, опросили возможных свидетелей произошедшего. В результате местонахождение подозреваемого в краже было установлено. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель Лихославльского района.

В полиции мужчина сознался в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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