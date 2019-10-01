2019-10-01T16:39:27+03:00
Происшествия

В Тверской области легковушка протаранила припаркованную фуру

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области легковушка протаранила припаркованную фуруВ Тверской области легковушка протаранила припаркованную фуруФото: Кирилл ЧАЩИН
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ДТП произошло рано утром, 1 октября, на улице Железнодорожная в п. Максатиха Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", протаранил фуру с прицепом. Большегруз стоял на обочине без нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал пассажир легковушки, водитель автомобиля устанавливается. Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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