В Тверской области легковушка протаранила припаркованную фуру

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-01T16:39:27+03:00

Один человек пострадал

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ДТП произошло рано утром, 1 октября, на улице Железнодорожная в п. Максатиха Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", протаранил фуру с прицепом. Большегруз стоял на обочине без нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал пассажир легковушки, водитель автомобиля устанавливается. Угрозы жизни пострадавшего нет.

ИСТОЧНИК KP.RU