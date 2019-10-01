В Тверской области автоледи сбила велосипедистку
ДТП произошло в Сандово
В Тверской области автоледи наехала на велосипедисткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 1 октября, в пгт. Сандово Тверской области.
Женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено", наехала на велосипедистку.
Как пояснила сотрудникам УГИБДД России по Тверской области, она не заметила пострадавшую. Признаков алкогольного опьянения у женщины не выявлено.
Угрозы жизни велосипедистки нет. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU