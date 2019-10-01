В Тверской области автоледи сбила велосипедистку

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-01T16:25:55+03:00

В Тверской области автоледи наехала на велосипедистку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась днем, 1 октября, в пгт. Сандово Тверской области.

Женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено", наехала на велосипедистку.

Как пояснила сотрудникам УГИБДД России по Тверской области, она не заметила пострадавшую. Признаков алкогольного опьянения у женщины не выявлено.

Угрозы жизни велосипедистки нет. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU