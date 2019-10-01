Пенсионерку из Тверской области обокрал мужчина, которому она сдавала комнату

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-01T16:07:28+03:00

Мужчина похитил у хозяйки более 200 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 77-летняя жительница Бежецка Тверской области. Женщина сообщила, что на нее было совершено разбойное нападение.

В ходе разбирательства полицейские установили, что мужчина, который снимал у потерпевшей комнату, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применив силу, похитил из ящика комода крупную сумму денег и скрылся. Ущерб составил 242 000 рублей.

На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб. Подозреваемого удалось задержать по "горячим следам". Им оказался ранее судимый за особо тяжкое преступление 25 летний житель Кесовогорского района.

Фигурант арестован. По статье "Разбой" мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU