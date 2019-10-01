Тверское "Динамо" уступило "Ижстали" в гостевом матче

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-01T15:59:54+03:00

После двух гостевых матчей бело-голубе набрали три турнирных очка в чемпионате Высшей хоккейной лиги Фото: vhl.dynamo.ru/

Изменить размер текста: A A

Тверские динамовцы добрались до экватора гостевого турне по маршруту Пермь – Ижевск – Альметьевск – Нефтекамск. После двух матчей бело-голубе набрали три турнирных очка в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

- Игра 30 сентября не обошлась без перестановок в команде Сергея Орешкина. В предыдущем матче в Перми, который бело-голубые выиграли у "Молота-Прикамье" со счетом 1:0, повреждение получил один из ключевых защитников "Динамо" Артемий Грязев. На восстановление ему понадобится около трех недель, - сообщает пресс-центр ХК "Динамо" - Тверь.

Игра на ижевском льду в последний день сентября началась стремительно. Уже на второй минуте хозяева открыли счет. Через три минуты нападающий "Динамо" Марк Верба исполнил сольный номер - 1:1.

По итогам двух периодов на табло горела ничья - 2:2. Справедливым завершением основного времени стал овертайм. В дополнительном периоде ни одной из команд не удалось вырваться вперед, поэтому исход игры решила серия послематчевых буллитов. И тут соперники оказались точнее. Итог игры - 3:2.

Следующая "остановка" тверского "Динамо" - Альметьевск, там 2 октября хоккеисты сыграют с местным "Нефтяником".

ИСТОЧНИК KP.RU