2019-10-01T15:19:28+03:00
Происшествия

Житель Тверской области пытался сбыть наркотические растения, сорванные вдоль дороги

Мужчине грозит восемь лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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За сбыт наркотических веществ мужчине грозит восемь лет тюрьмыЗа сбыт наркотических веществ мужчине грозит восемь лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В отношении 31-летнего мужчины прокурором Западнодвинского района утверждено обвинительное заключение. Обвиняемого будут судить по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.228.1 и ч. 1 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства и незаконный сбыт наркотического средства).

Установлено, что подсудимый сорвал вдоль дороги наркосодержащее растение, принес домой, высушил и измельчил, получив наркотическое средство. Один грамм указанного вещества он продал за 500 рублей. Позже, еще около двух граммов вещества он пытался сбыть жителю Западнодвинского района, но был задержан сотрудниками полиции.

На стадии следствия обвиняемый полностью признал свою вину. За совершенное преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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