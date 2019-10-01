2019-10-01T15:04:49+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил мать

Мужчина проведет в тюрьме 8,5 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области отправится в тюрьму за убийство матери Фото: архив "КП"Житель Тверской области отправится в тюрьму за убийство матери Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 30-летний житель Зубцовского района, который совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что виновный распивал спиртное вместе с отчимом и матерью и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать женщину. Мужчина бил мать руками и ногами по голове, груди, животу, а также по туловищу и конечностям. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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