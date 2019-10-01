Воспитанников детского сада в Тверской области кормили некачественной гречкой

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-01T12:49:54+03:00

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Пробы гречневой крупы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из детских садов региона.

Образцы отправили на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, где специалисты установили в крупе наличие сорных примесей, что не соответствует стандартам ГОСТ.

Еще один образец - пшено - был отобран в центре социального обслуживания населения Верхневолжья. В нем эксперты нашли частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с нормами ГОСТ. Крупа также не прошла проверку по показателю "нешелушеные зерна".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU