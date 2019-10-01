Воспитанников детского сада в Тверской области кормили некачественной гречкой
Пробы гречневой крупы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из детских садов региона.
Образцы отправили на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, где специалисты установили в крупе наличие сорных примесей, что не соответствует стандартам ГОСТ.
Еще один образец - пшено - был отобран в центре социального обслуживания населения Верхневолжья. В нем эксперты нашли частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с нормами ГОСТ. Крупа также не прошла проверку по показателю "нешелушеные зерна".
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU