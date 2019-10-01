2019-10-01T12:49:54+03:00
Общество

Воспитанников детского сада в Тверской области кормили некачественной гречкой

Крупа оказалась с сорными примесями
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В детском саду малышей кормили некачественной гречкойВ детском саду малышей кормили некачественной гречкойФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Пробы гречневой крупы были отобраны специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в одном из детских садов региона.

Образцы отправили на проверку в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию, где специалисты установили в крупе наличие сорных примесей, что не соответствует стандартам ГОСТ.

Еще один образец - пшено - был отобран в центре социального обслуживания населения Верхневолжья. В нем эксперты нашли частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с нормами ГОСТ. Крупа также не прошла проверку по показателю "нешелушеные зерна".

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области пытался сбыть наркотические растения, сорванные вдоль дороги
В Тверской области пьяный мужчина до смерти забил мать
Тверские госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП на Советской
Пациентов с коронарной патологией эвакуировали в Тверь на вертолете
В правительстве Тверской области рассказали, какая судьба ждет Морозовские казармы
9000 км и 45 городов: 78-летняя Юлия Михайлюк вернулась в Тверь из велопутешествия по России
Зараженные щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом
В Тверской области водитель на "Волге" сбил женщину с ребенком
Опубликован график выезда мобильных бригад врачей в районы Тверской области в октябре
Легкоатлетка из Твери Дарья Клишина будет выступать на Чемпионате мира 2019 под нейтральным флагом
Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"