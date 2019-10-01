Тверские госавтоинспекторы ищут очевидцев ДТП на Советской

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-01T12:40:07+03:00

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП на ул. Советская, которое произошло в областной столице 27 сентября. 26-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

В ходе опроса пешехода выяснилось, что в медицинской помощи она не нуждается, но позже женщина почувствовала себя плохо и попросила вызвать "скорую".

Водителя разыскали. В связи с противоречивыми показаниями участников происшествия материал направлен на административное расследование. Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) звонить по телефонам: 8 (4822)66-78-41, 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU