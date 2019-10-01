Пациентов с коронарной патологией эвакуировали в Тверь на вертолете
27 сентября вертолет санитарной авиации вылетал в районы Тверской области для оказания экстренной помощи пациентам.
Экипаж вертолета МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой врачей отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной клинической больницы выполнил санитарный рейс в Удомлю. Помощь потребовалась сразу троим местным жителям, у которых была диагностирована острая коронарная патология.
В этот же день с аналогичным диагнозом в Тверь из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина.
Дальнейшее лечение пациенты будут проходить в региональном сосудистом центре Областной клинической больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU