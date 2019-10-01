Пациентов с коронарной патологией эвакуировали в Тверь на вертолете

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-01T12:30:47+03:00

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27 сентября вертолет санитарной авиации вылетал в районы Тверской области для оказания экстренной помощи пациентам.

Экипаж вертолета МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой врачей отделения экстренной и планово-консультативной помощи областной клинической больницы выполнил санитарный рейс в Удомлю. Помощь потребовалась сразу троим местным жителям, у которых была диагностирована острая коронарная патология.

В этот же день с аналогичным диагнозом в Тверь из первичного сосудистого центра Бежецкой центральной районной больницы был эвакуирован мужчина.

Дальнейшее лечение пациенты будут проходить в региональном сосудистом центре Областной клинической больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU