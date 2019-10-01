2019-10-01T11:30:08+03:00
Общество

Зараженные щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Зараженные щитовкой лимоны и апельсины продавали в ТвериЗараженные щитовкой лимоны и апельсины продавали в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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Карантинный объект выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории при проверке растительной продукции, реализуемой в гипермаркетах Твери.

Так, согласно результатам исследований, в пробах лимонов из Аргентины и апельсинов из Южной Африки была идентифицирована красная померанцевая щитовка - опасный вредитель цитрусовых культур.

Испытания проводились в соответствии с заявкой, поступившей из Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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