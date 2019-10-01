Зараженные щитовкой цитрусы продавали в гипермаркетах Твери
Карантинный объект выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории при проверке растительной продукции, реализуемой в гипермаркетах Твери.
Так, согласно результатам исследований, в пробах лимонов из Аргентины и апельсинов из Южной Африки была идентифицирована красная померанцевая щитовка - опасный вредитель цитрусовых культур.
Испытания проводились в соответствии с заявкой, поступившей из Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU