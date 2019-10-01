В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом
ДТП случилось недалеко от Удомли
Водитель погиб после столкновения с деревом Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла рано утром, 30 сентября, в Вышневолоцком районе Тверской области.
55-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", ехал по дороге Починок-Удомля со стороны Удомли, на 1-м км данной автодороги по неустановленной причине съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU