В Тверской области водитель легковушки погиб после столкновения с деревом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-01T11:10:52+03:00

Водитель погиб после столкновения с деревом Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

ДТП случилось недалеко от Удомли

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Авария произошла рано утром, 30 сентября, в Вышневолоцком районе Тверской области.

55-летний водитель автомобиля "Лада Гранта", ехал по дороге Починок-Удомля со стороны Удомли, на 1-м км данной автодороги по неустановленной причине съехал в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, в результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU