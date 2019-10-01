В Тверской области водитель на "Волге" сбил женщину с ребенком
Автомобилист не пропустил пешеходов на "зебре"
Водитель не пропустил пешеходов на "зебре" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 30 сентября, на улице Урицкого в Кимрах Тверской области.
51-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-31105", не уступил дорогу пешеходам 57-летней женщине и 10-летнему мальчику, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на них.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП женщина и мальчик доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU