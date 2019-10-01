2019-10-01T11:02:17+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель на "Волге" сбил женщину с ребенком

Автомобилист не пропустил пешеходов на "зебре"
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель не пропустил пешеходов на "зебре" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВодитель не пропустил пешеходов на "зебре" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 30 сентября, на улице Урицкого в Кимрах Тверской области.

51-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗ-31105", не уступил дорогу пешеходам 57-летней женщине и 10-летнему мальчику, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, и наехал на них.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП женщина и мальчик доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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