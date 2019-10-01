Опубликован график выезда мобильных бригад врачей в районы Тверской области в октябре
С 3 по 31 октября мобильные медицинские бригады из областного центра посетят восемь районов Тверской области – Молоковский, Жарковский, Зубцовский, Кимрский, Бельский, Кувшиновский, Спировский и Сандовский.
Взрослое население осмотрят врачи из тверских медицинских учреждений: кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, онколог, офтальмолог и невролог.
Первым врачи посетят Жарковский район. Выезд туда запланирован на 3 октября.
Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед министерством здравоохранения Тверской области губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.
Мобильные бригады врачей посетят восемь районов Фото: областной минздрав
ИСТОЧНИК KP.RU