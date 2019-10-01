Опубликован график выезда мобильных бригад врачей в районы Тверской области в октябре

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-01T10:53:01+03:00

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С 3 по 31 октября мобильные медицинские бригады из областного центра посетят восемь районов Тверской области – Молоковский, Жарковский, Зубцовский, Кимрский, Бельский, Кувшиновский, Спировский и Сандовский.

Взрослое население осмотрят врачи из тверских медицинских учреждений: кардиолог, эндокринолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, онколог, офтальмолог и невролог.

Первым врачи посетят Жарковский район. Выезд туда запланирован на 3 октября.

Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил перед министерством здравоохранения Тверской области губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

Мобильные бригады врачей посетят восемь районов Фото: областной минздрав

ИСТОЧНИК KP.RU