Жители Твери и Калининского района стали чаще вызывать "скорую помощь"

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-01T08:58:47+03:00

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С 23 по 29 сентября в Твери и Калининском районе увеличилось количество вызовов "скорой помощи". За неделю медики Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2867 вызовов, более 1000 обратившихся были госпитализированы.

Чаще всего поводом для госпитализации становилось острое нарушение мозгового кровообращения и выявление острого коронарного синдрома, в т.ч. инфаркт.

- Педиатрические бригады также выезжали чаще, всего было 492 вызова, при этом госпитализировано 180 детей, - сообщает областной минздрав. - Еще 23 пациента оказались в больницах после ДТП.

По Твери и Калининскому району ежедневно работало 29 бригад, из которых четыре бригады "неотложки". В Калининском районе "скорую помощь" после вызова придется ждать в среднем 32,6 мин., неотложную – 46, 9 м.

ИСТОЧНИК KP.RU