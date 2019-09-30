2019-09-30T19:44:14+03:00
Общество

В Твери тепло пришло в две тысячи жилых домов

1 октября технологический процесс подключения должен быть завершен
Ольга ТРОФИМОВА
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1 октября тепло должно быть во всех домах1 октября тепло должно быть во всех домахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери продолжается пуск отопления в жилые дома. По состоянию на 17:00 вечера 30 сентября тепло пришло в более чем в 2000 домов Твери. Об этом сообщила городская администрация.

Напомним, в 2019 году отопительный сезон в областной столице начался 23 сентября, когда когда подключать к отоплению начали соцучреждения. В квартирах жителей Твери батареи стали нагреваться с 26 сентября. Подключение проходило поэтапно. На вечер 30 сентября тепло пущено в 2081 дом города - это 83% от общего количества. Еще около 400 ожидают своей очереди. В основном, это дома в Московском районе Твери.

Технологический процесс подключения должен быть завершён 1 октября. После этого система будет отрегулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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