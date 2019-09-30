В Твери тепло пришло в две тысячи жилых домов
В Твери продолжается пуск отопления в жилые дома. По состоянию на 17:00 вечера 30 сентября тепло пришло в более чем в 2000 домов Твери. Об этом сообщила городская администрация.
Напомним, в 2019 году отопительный сезон в областной столице начался 23 сентября, когда когда подключать к отоплению начали соцучреждения. В квартирах жителей Твери батареи стали нагреваться с 26 сентября. Подключение проходило поэтапно. На вечер 30 сентября тепло пущено в 2081 дом города - это 83% от общего количества. Еще около 400 ожидают своей очереди. В основном, это дома в Московском районе Твери.
Технологический процесс подключения должен быть завершён 1 октября. После этого система будет отрегулирована.
ИСТОЧНИК KP.RU