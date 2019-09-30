Крупский мост в Твери закроют для пешеходов с 1 октября

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-30T19:03:20+03:00

С 1 октября Крупский мост закроют для пешеходов Фото: пресс-служба администрации Твери

Работы на объекте вошли в активную фазу

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Капитальный ремонт путепровода на Бурашевском шоссе в Твери продолжается. Как сообщает администрация города, подрядчик - ООО СК "ВИТ" - работает по графику. По контракту ремонт должен быть завершен до 31 мая следующего года.

С вхождением работ в активную фазу с 1 октября по путепроводу прекращается движение пешеходов.

Напомним, на время ремонта мост полностью закрыт для транспорта.

На время ограничения движения по мосту, во избежание несчастных случаев, пешеходов просят не нарушать данный запрет и не переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU