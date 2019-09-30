2019-09-30T19:03:20+03:00
Общество

Крупский мост в Твери закроют для пешеходов с 1 октября

Работы на объекте вошли в активную фазу
Ольга ТРОФИМОВА
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С 1 октября Крупский мост закроют для пешеходов Фото: пресс-служба администрации ТвериС 1 октября Крупский мост закроют для пешеходов Фото: пресс-служба администрации Твери
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Капитальный ремонт путепровода на Бурашевском шоссе в Твери продолжается. Как сообщает администрация города, подрядчик - ООО СК "ВИТ" - работает по графику. По контракту ремонт должен быть завершен до 31 мая следующего года.

С вхождением работ в активную фазу с 1 октября по путепроводу прекращается движение пешеходов.

Напомним, на время ремонта мост полностью закрыт для транспорта.

На время ограничения движения по мосту, во избежание несчастных случаев, пешеходов просят не нарушать данный запрет и не переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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