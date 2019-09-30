Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской филармонии своё 30-летие отметит на сцене

30 Сент. 23:27 2019-09-30T23:28:23+03:00

Концерт в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери»

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В ближайшие дни в Тверской академической филармонии пройдут интересные мероприятия, на которые приглашают жителей Твери.

Так, 5 октября в 17:00 в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери» состоится "Посвящение Оскару Питерсону". Перед зрителями выступит фонограф-джаз-квартет Сергея Жилина. В программе: произведения Эллингтона, Бонфа, Хендерсона, Гудмана, Де Ланги и самого Оскара Питерсона.

А несколькими днями позже, 9 октября 18:30, также в рамках фестиваля пройдет премьерный концерт к 30-летию Губернаторского камерного хора «Русский партес».

Хормейстеры: Галина Шленская, Сергей Левин. Солисты: Илья Шкадин (баритон, художественное слово), Ольга Атрохова (меццо-сопрано). Художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков.

В программе: С. Левин. Хоровое театрализованное действо «Соловьиное эхо» по стихам и прозе жизни Николая Квашнина; произведения В. Калинникова, А. Никольского и др.

ИСТОЧНИК KP.RU