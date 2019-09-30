Улицу Горького в Твери открыли для движения транспорта

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-30T18:33:05+03:00

В Твери продолжается ремонт на улице Горького Фото: пресс-служба администрации Твери

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Вечером, 30 сентября, была открыта для движения улица Горького в Заволжском районе Твери.

Напомним, одну из главных улиц Заволжья перекрывали с 25 сентября для проведения дорожных работ, которые подрядчик проводит в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

- Подрядчику предстоит завершить демонтаж рельсов на участке порядка 200 метров. Затем будет разобрано асфальтовое покрытие проезжей части, но перед этим на месте трамвайных путей положат новый асфальт, - сообщили в городской администрации.

Движение транспорта будет организовано по центральной части дороги. Новых перекрытий на улице Горького в связи с ремонтом в настоящее время не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU