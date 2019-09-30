Улицу Горького в Твери открыли для движения транспорта
Вечером, 30 сентября, была открыта для движения улица Горького в Заволжском районе Твери.
Напомним, одну из главных улиц Заволжья перекрывали с 25 сентября для проведения дорожных работ, которые подрядчик проводит в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
- Подрядчику предстоит завершить демонтаж рельсов на участке порядка 200 метров. Затем будет разобрано асфальтовое покрытие проезжей части, но перед этим на месте трамвайных путей положат новый асфальт, - сообщили в городской администрации.
Движение транспорта будет организовано по центральной части дороги. Новых перекрытий на улице Горького в связи с ремонтом в настоящее время не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU