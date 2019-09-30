2019-09-30T17:55:57+03:00
Происшествия

В одном из подъездов в Твери грабитель украл у пенсионерки сумку с продуктами

Нападавший забрал у потерпевшей и мобильный телефон
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали подозреваемого в грабежеВ Твери задержали подозреваемого в грабежеФото: Олег ЗОЛОТО
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С заявлением о грабеже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 79-летняя жительница областного центра. Пенсионерка сообщила, что днем шла из магазина, когда в подъезде по месту жительства на нее напал неизвестный мужчина. Применив насилие, он отобрал у женщину мобильный телефон и сумку с продуктами.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали по ориентировке в кратчайшие сроки. Им оказался неработающий ранее судимый 52-летний житель Твери.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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