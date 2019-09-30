Жительница Твери лишилась ювелирных украшений после "ритуала очищения"
В полицию обратилась 36-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что на улице познакомилась с неизвестной женщиной, которая убедила заявительницу в том, что на нее наложена порча.
Чтобы провести "обряд очищения" потерпевшая отдала "гадалке" ювелирные украшения. После чего последняя скрылась с места происшествия.
Полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась неработающая ранее судимая 40-летняя жительница Калининского района.
По статье "Мошенничество" женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU