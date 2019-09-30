2019-09-30T17:47:47+03:00
Происшествия

Жительница Твери лишилась ювелирных украшений после "ритуала очищения"

Женщина стала "жертвой" уличной гадалки
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери доверилась уличной "гадалке" и лишилась украшенийЖительница Твери доверилась уличной "гадалке" и лишилась украшенийФото: Антон ПИКУС
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В полицию обратилась 36-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что на улице познакомилась с неизвестной женщиной, которая убедила заявительницу в том, что на нее наложена порча.

Чтобы провести "обряд очищения" потерпевшая отдала "гадалке" ювелирные украшения. После чего последняя скрылась с места происшествия.

Полицейским удалось задержать подозреваемую. Ею оказалась неработающая ранее судимая 40-летняя жительница Калининского района.

По статье "Мошенничество" женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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