Октябрь принесет в Тверскую область дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-30T17:14:06+03:00

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Экстренное предупреждение о сильном ветре опубликовало 30 сентября ГУ МЧС России по Тверской области.

Со ссылкой на Тверской гидрометцентр, в ведомстве сообщают, что днём 1 октября и ночью 2 октября на территории Тверской области ожидается усиление юго-западного ветра отдельными порывами 12-17 м/сек.

При этом в Верхневолжье будет сыро и относительно тепло. Осадки не прекратятся всю неделю, а воздух в дневное время будет прогреваться до +11...+14 градусов. Ночью до +3... +8.

МЧС напоминает жителям, что при сильном ветре, в целях безопасности, следует ограничить выход из зданий, не прятаться от непогоды под крышами, за остановками и рекламными щитами, недостроенными зданиями.

ИСТОЧНИК KP.RU