Готовность ремонта дорог в Твери составляет 75%
В Твери продолжается ремонтная кампания, которая реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
На сегодняшний день общая завершенность объектов по городу составляет 75%. 15 улиц из 24 уже полностью готовы.
Еще ряд объектов будет сдан в ближайшее время. К примеру, как сообщает администрация города, три объекта - Рябеевское шоссе, проспект Победы и улица Паши Савельевой - находятся на уровне готовности свыше 80%.
Из общей площади ремонта в 552,4 тысячи кв.м новый асфальт уже уложен более чем на 390 тысячах кв.м.
Приёмку объектов улично-дорожной сети производит специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации города Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности.
ИСТОЧНИК KP.RU