Готовность ремонта дорог в Твери составляет 75%

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-30T17:00:46+03:00

Ремонтные работы на дорогах Твери завершены на 75% Фото: пресс-служба администрации Твери

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В Твери продолжается ремонтная кампания, которая реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

На сегодняшний день общая завершенность объектов по городу составляет 75%. 15 улиц из 24 уже полностью готовы.

Еще ряд объектов будет сдан в ближайшее время. К примеру, как сообщает администрация города, три объекта - Рябеевское шоссе, проспект Победы и улица Паши Савельевой - находятся на уровне готовности свыше 80%.

Из общей площади ремонта в 552,4 тысячи кв.м новый асфальт уже уложен более чем на 390 тысячах кв.м.

Приёмку объектов улично-дорожной сети производит специальная комиссия, в состав которой входят представители администрации города Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU