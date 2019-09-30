Ситуация на рынке труда в Тверской области стабильна

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-30T17:04:29+03:00

По данным Тверьстата показатели занятости и безработцы сравнимы с прошлогодними

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По статистике июля-августа 2019 года уровень занятости в Тверской области составил 61,8%, а уровень безработицы — 3,5%, такие данные обнародовал Тверьстат.

Это довольно оптимистичная ситуация: экономисты сходятся во мнении, что вполне нормальным можно считать уровень занятости в 60-70% при безработице меньше 5%.

В сравнении с тем же периодом прошлого года показатели почти не изменились: занятость населения была на уровне 61,2%, безработица — на уровне 3,7%.

Однако стоит отметить, что ситуация на рынке труда остаётся позитивной с конца весны и до начала осени. С поздней осени и до апреля показатели стабильно хуже. Так, с ноября 2018 года по февраль 2019 уровень занятости находился в пределах 59,1 - 59,4% при уровне безработицы около 4,3%. С февраля по апрель 2019 года уровень занятости держался значения 59,8%, при безработице 4,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU