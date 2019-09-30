СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-30T16:13:12+03:00

К соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Фото: с сайта russian-walking-day-2019

Для участников готовится дистанция на 2 км

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6 октября Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы.

К соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Для участников готовится дистанция на 2 км. Маршрут будет доступен для всех категорий участников.

В программе: встреча с известными спортсменами; конкурсы и состязания; концертная программа и показательные выступления спортсменов; мастер-классы; советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов «скандинавской ходьбы»; мобильная площадка ГТО; для детей - сказочные персонажи и аниматоры.

Старт и финиш у пантеона. Парк «Победы», 5 и 6 октября.

Сбор участников соревнований 6 октября с 10:30 в районе центрального входа.

ИСТОЧНИК KP.RU