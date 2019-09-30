Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы
6 октября Тверь присоединится к Всероссийскому дню ходьбы.
К соревнованиям допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Для участников готовится дистанция на 2 км. Маршрут будет доступен для всех категорий участников.
В программе: встреча с известными спортсменами; конкурсы и состязания; концертная программа и показательные выступления спортсменов; мастер-классы; советы врачей реабилитологов, кардиологов и специалистов «скандинавской ходьбы»; мобильная площадка ГТО; для детей - сказочные персонажи и аниматоры.
Старт и финиш у пантеона. Парк «Победы», 5 и 6 октября.
Сбор участников соревнований 6 октября с 10:30 в районе центрального входа.
ИСТОЧНИК KP.RU