2019-09-30T14:52:18+03:00
Общество

"Учитель года России" - 2019: преподаватель технологии Михаил Ракитин из Твери стал лауреатом Всеросийского конкурса

Педагог перешел в следующий тур и продолжает бороться за победу
Ольга ТРОФИМОВА
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Михаил Ракитин из Твери продолжает бороться за победу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России" - 2019 Фото: пресс-служба администрации ТвериМихаил Ракитин из Твери продолжает бороться за победу на Всероссийском конкурсе "Учитель года России" - 2019 Фото: пресс-служба администрации Твери
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28 сентября в городе Грозном Чеченской Республики состоялась торжественная церемония подведения итогов первого очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2019.

Учитель технологии из Твери Михаил Ракитин стал одним из 15 лауреатов конкурса профессионального мастерства.

Михаил Юрьевич уже четыре года работает в средней школе №19. Он учит детей резьбе по дереву, отделке древесины, столярному мастерству, этнографии, народным ремеслам.

Весной текущего года преподаватель победил на региональном этапе и сейчас принимает участие во II туре Всероссийского конкурса.

Мастерство педагогов оценивает статусное жюри, которое с 1995 года возглавляет ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, а также детское и родительское жюри.

Итоги II тура подведут 1 октября, тогда же станут известны имена пяти призеров конкурса.

3 октября в Москве пройдет третий очный тур "Учитель-лидер", который включает два конкурсных испытания – "Публичную лекцию" и "Разговор с министром".

Награждение победителей и концерт состоятся в преддверии Дня учителя, 4 октября, в Государственном Кремлевском Дворце.

Михаил Ракитин преподает технологию в школе №19 в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

Михаил Ракитин преподает технологию в школе №19 в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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