"Учитель года России" - 2019: преподаватель технологии Михаил Ракитин из Твери стал лауреатом Всеросийского конкурса
28 сентября в городе Грозном Чеченской Республики состоялась торжественная церемония подведения итогов первого очного тура федерального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России" – 2019.
Учитель технологии из Твери Михаил Ракитин стал одним из 15 лауреатов конкурса профессионального мастерства.
Михаил Юрьевич уже четыре года работает в средней школе №19. Он учит детей резьбе по дереву, отделке древесины, столярному мастерству, этнографии, народным ремеслам.
Весной текущего года преподаватель победил на региональном этапе и сейчас принимает участие во II туре Всероссийского конкурса.
Мастерство педагогов оценивает статусное жюри, которое с 1995 года возглавляет ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий, а также детское и родительское жюри.
Итоги II тура подведут 1 октября, тогда же станут известны имена пяти призеров конкурса.
3 октября в Москве пройдет третий очный тур "Учитель-лидер", который включает два конкурсных испытания – "Публичную лекцию" и "Разговор с министром".
Награждение победителей и концерт состоятся в преддверии Дня учителя, 4 октября, в Государственном Кремлевском Дворце.
Михаил Ракитин преподает технологию в школе №19 в Твери Фото: пресс-служба администрации Твери
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