Внуки воина-казахстанца за свой счет перестроили мемориал в Оленинском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-30T14:25:57+03:00

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Работы на воинском захоронении в Мостовском поселении Оленинского района начались в середине сентября.

От прежнего вида захоронения не осталось и следа. Теперь здесь установлена скульптура солдата, высеченная из цельного куска светлого гранита, монтируются 20 плит с именами погибших солдат. Их покоится на Мостовском захоронении более тысячи, в том числе и красноармеец Билисбек Ажибеков из далекой Чимкентской области в Казахстане.

Именно его потомки и взялись за "обновление" мемориала. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава Оленинского района Олег Дубов.

- Внуки Билисбека Ажибекова, которых он так никогда и не увидел, выросли достойными и уважаемыми людьми. Нургали Билисбеков – генерал-лейтенант, зам. председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Ергали Билисбеков занимает высокую региональную должность в Чимкентской области. Всей своей большой семьей они решили увековечить за свой счет память о своем деде и всех его однополчанах, перестроив к 75-летию Победы воинское захоронение, - пишет глава района.

Захоронение и раньше поддерживалось в порядке - за ним постоянно ухаживают администрация поселения, жители, учащиеся Мостовской школы. Однако, создание подобной монументальной конструкции местным властям было явно не по карману.

Сейчас работа идет быстро, основная ее часть закончится до наступления холодов. А 9 мая 2020 года, в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, обновленный мемориал в Мостовой будет торжественно открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU