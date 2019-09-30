В больнице Твери у пациента украли телефон

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-30T14:06:09+03:00

Пациент лишился телефона в одной из больниц Твери Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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О краже в полиции рассказал 52-летний житель Твери. Мужчина сообщил полицейским, что в помещении палаты одной из тверских больниц был похищен принадлежащий ему телефон. Ущерб от кражи составил более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Твери, ранее судимый за аналогичные преступления.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU