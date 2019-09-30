Непристегнутый водитель пробил головой лобовое стекло во время ДТП в Тверской области
Об аварии стало известно 29 сентября. ДТП произошло около 16:30 на трассе М-10 "Россия" Торжокском районе Тверской области.
55-летний водитель "Дэу Нексия" ехал в второу Санкт-Петербурга, не правильно выбрал дистанцию и скорость движения и столкнулся с попутным полуприцепом "Шмитц", сцепленным с автомашиной "Скания".
Большегруз под управлением 46-летнего водителя начал движение после предоставления движения пешеходам на пешеходном переходе.
Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина был не пристегнут ремнем безопасности и разбил головой лобовое стекло. Пассажир, который ехал рядом и был пристегнут, не пострадал.
В отношении водителя автомобиля "Дэу" сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы за употребление алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия и нарушение правил применения ремней безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU