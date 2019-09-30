Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» пройдет в Твери в начале октября
4 октября в Твери состоится открытие IX Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». Начало в 14:00.
В этом году «NAUKA 0+» посвящен международному году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.
В рамках мероприятия Детский технопарк «Кванториум» планирует организовать серию научно-популярных мероприятий, среди которых: конференции, лектории , дебаты, Детский университет, Ночь в университете, конкурс граффити, выставка с мастер-классами, образовательные сессия для учителей, хакатон, семейные лаборатории, благотворительные акции, квесты, кинозал, гастрономический тур и многое другое.
Дворец творчества детей и молодежи, с 4 по 6 октября
ул. Дарвина, д.3
Вход свободный.
Информация по телефону: 8(4822) 41-61-03.
ИСТОЧНИК KP.RU