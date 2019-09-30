Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» пройдет в Твери в начале октября

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-30T15:38:36+03:00

В рамках Фестиваля проходит огромное количество мероприятий. Фото: Геометрия, из группы Вконтакте "Фестиваль NAUKA 0+ в Твери"

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4 октября в Твери состоится открытие IX Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». Начало в 14:00.

В этом году «NAUKA 0+» посвящен международному году периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

В рамках мероприятия Детский технопарк «Кванториум» планирует организовать серию научно-популярных мероприятий, среди которых: конференции, лектории , дебаты, Детский университет, Ночь в университете, конкурс граффити, выставка с мастер-классами, образовательные сессия для учителей, хакатон, семейные лаборатории, благотворительные акции, квесты, кинозал, гастрономический тур и многое другое.

Дворец творчества детей и молодежи, с 4 по 6 октября

ул. Дарвина, д.3

Вход свободный.

Информация по телефону: 8(4822) 41-61-03.

ИСТОЧНИК KP.RU