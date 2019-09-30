По настоянию прокуратуры Тверской области дом в поселке Жарковский признали аварийным

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-30T12:11:57+03:00

После иска прокуратуры дом в Тверской области признали аварийным Фото: архив "КП"

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В прокуратуру обратилась жительница Жарковского района. Женщина выразила несогласие с действиями межведомственной комиссии, которая отказалась признавать аварийным дом № 4 по ул.Комсомольская в п. Жарковский.

- Установлено, что принятое комиссией решение является основанием для дальнейшего использования многоквартирного дома, что влечет нарушение жилищных прав граждан и создает опасность проживания в указанном доме, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Жарковского района.

По решению суда дом признан аварийным и подлежащим сносу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU