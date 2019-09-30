Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Твери

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-30T11:25:41+03:00

Женщина пострадала в ДТП в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась утром, 30 сентября, на пересечении бульвара Шмидта и улицы Мусоргского в Заволжском районе Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном перекрестке столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено" не предоставила преимущество в движении автомобилю "Митсубиси Паджеро", который ехал по главной дороге.

В результате столкновения пострадала водитель "Рено". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU