Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Твери
ДТП произошло в Заволжье
Женщина пострадала в ДТП в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 30 сентября, на пересечении бульвара Шмидта и улицы Мусоргского в Заволжском районе Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном перекрестке столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено" не предоставила преимущество в движении автомобилю "Митсубиси Паджеро", который ехал по главной дороге.
В результате столкновения пострадала водитель "Рено". Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU