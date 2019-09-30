2019-09-30T11:25:41+03:00
Происшествия

Женщина пострадала при столкновении двух легковушек в Твери

ДТП произошло в Заволжье
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина пострадала в ДТП в ТвериЖенщина пострадала в ДТП в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария случилась утром, 30 сентября, на пересечении бульвара Шмидта и улицы Мусоргского в Заволжском районе Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном перекрестке столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель, управляя автомобилем "Рено" не предоставила преимущество в движении автомобилю "Митсубиси Паджеро", который ехал по главной дороге.

В результате столкновения пострадала водитель "Рено". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доброта и зверю приятна: измученный мурманский медвежонок осваивается в Тверской области
По настоянию прокуратуры Тверской области дом в поселке Жарковский признали аварийным
В Тверской области полицейские задержали молодого человека при попытке угона автомобиля
По вине автоледи в ДТП в Тверской области пострадали три человека
Жительница Тверской области заплатит штраф за оскорбительный комментарий в соцсети
Двое мужчин обокрали дом жительницы Тверской области
В Тверской области подросток попал под колеса минивэна
Осташков в Тверской области стал самым дорогим городом для отдыха осенью
В Тверской области пройдут Покровские гулянья с хороводами, морсом и баранками
Документы и артефакты из собрания Тверского объединенного музея представлены на выставке «Бескорыстное служение»
В Твери закрыли мотосезон по-новому
В уникальном концерте в Воскресенском кафедральном соборе Твери приняло участие 250 музыкантов
Водитель автомобиля пострадал в ДТП в Твери
В Твери началась доследственная проверка по факту пропажи 15-летнего подростка из Торжка
ЧП на Старицком мосту: взрыв газа был такой, что лобовое стекло взлетело выше фонарных столбов
В библиотеке Горького Твери прозвучат романсы и стихи в исполнении Наталии Лукьяновой