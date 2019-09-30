В Тверской области полицейские задержали молодого человека при попытке угона автомобиля

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-30T11:18:39+03:00

В Тверской области автоугонщика задержали на месте преступления Фото: Василий ХОДАРЕВ

Злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы

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В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району позвонил 22-летний местный житель. Владелец автомобиля "ВАЗ" сообщил, что его транспортное средство пытаются угнать.

На место происшествия выехал ближайший экипаж ГИБДД и сотрудники оперативных служб. В салоне автомобиля, который находился во дворе, сидел молодой человек и пытался завести двигатель путем замыкания проводов.

- Увидев сотрудников полиции, угонщик попытался скрыться, но был задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 18-летний местный житель. За неправомерное завладение автотранспортом молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU