В Тверской области полицейские задержали молодого человека при попытке угона автомобиля
В дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району позвонил 22-летний местный житель. Владелец автомобиля "ВАЗ" сообщил, что его транспортное средство пытаются угнать.
На место происшествия выехал ближайший экипаж ГИБДД и сотрудники оперативных служб. В салоне автомобиля, который находился во дворе, сидел молодой человек и пытался завести двигатель путем замыкания проводов.
- Увидев сотрудников полиции, угонщик попытался скрыться, но был задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 18-летний местный житель. За неправомерное завладение автотранспортом молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU