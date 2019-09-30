По вине автоледи в ДТП в Тверской области пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:04 2019-09-30T11:04:56+03:00

Автоледи не выдержала дистанцию до впереди едущего автомобиля Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

С травмами они доставлены в медицинское учреждение

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Авария произошла утром, 29 сентября, на 50-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района Тверской области.

69-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулась с иномаркой "Мицубиси Л200" под управлением 56-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры "Калины" - 24-летняя женщина, 44-летняя женщина. С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU